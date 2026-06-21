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В России начался самый длинный день в году

РИА Новости: в России начался самый длинный световой день в году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На всей территории России наступило 21 июня, как ранее сообщили РИА Новости в Московском планетарии, в Северном полушарии это будет самый длинный день 2026 года.

Солнце сегодня в 11.24 мск займет наивысшую в году точку над горизонтом. Такое явление называют летним солнцестоянием.

На широте Москвы светлое время суток 21 июня продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой — темно будет всего 6 часов 27 минут.

После этого день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Короче всего светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря.