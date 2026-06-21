Германия обыграла Кот-д’Ивуар со счетом 2:1 на ЧМ-2026

Германия обыграла Кот-д’Ивуар со счетом 2:1 во втором туре группового этапа ЧМ-2026. По итогам встречи положение в группе E: у Германии 6 очков за две игры, у Кот-д’Ивуара — 3, Эквадор и Кюрасао, которые провели по одному матчу, очков не набрали.
Счет в игре на 30-й минуте открыл полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Франк Кессье. Во втором тайме победу немцам принес дубль нападающего Дениза Ундава, который отличился на 68-й и 94-й (90+4) минутах. Этой победой Германия обеспечила себе выход в плей-офф.
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