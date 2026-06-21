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Кардиолог Орлов: Чрезмерное употребление сахара повышает риск инсульта, инфаркта

Избыток сахара в рационе увеличивает риск инсульта и инфаркта. Об этом сообщил врач-кардиолог Дмитрий Орлов.

Избыток сахара в рационе увеличивает риск инсульта и инфаркта. Об этом сообщил врач-кардиолог Дмитрий Орлов.

— Когда человек годами живет на избытке сахара, его сосуды и сердце работают на износ — повышается давление, развиваются атеросклероз и диабет. И в какой‑то момент это выливается в инсульт или инфаркт, — цитирует его издание «Царьград».

По словам медика, опасны не только «очевидные» сладости вроде тортов и конфет, но и скрытый сахар, содержащийся в газировках, соках, сладких йогуртах, соусах и полуфабрикатах. При этом кардиолог призвал не отказываться полностью от сахара. Он порекомендовал снизить его количество до разумного минимума: убрать сладкие напитки, уменьшить десерты, заменить часть сладкого фруктами и орехами.

Ученые Ратгерского университета Соединенных Штатов выяснили, что год рождения человека влияет на вероятность развития инсульта, сообщили в Science Daily. Они получили данные на основании исследования 225 тысяч записей о заболеваниях за период с 1995 по 2014 год.

Специалисты пришли к выводу, что у людей, родившихся в период с 1945 по 1954 годы, был наименьший риск развития инсульта. Тогда как у пациентов 1965—1974 годов рождения показатель был в два раза выше.