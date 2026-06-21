Кардиолог Орлов: Чрезмерное употребление сахара повышает риск инсульта, инфаркта

По словам медика, опасны не только «очевидные» сладости вроде тортов и конфет, но и скрытый сахар, содержащийся в газировках, соках, сладких йогуртах, соусах и полуфабрикатах. При этом кардиолог призвал не отказываться полностью от сахара. Он порекомендовал снизить его количество до разумного минимума: убрать сладкие напитки, уменьшить десерты, заменить часть сладкого фруктами и орехами.