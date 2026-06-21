Германия вырвала победу над Кот-д’Ивуаром и вернулась в плей-офф ЧМ

Благодаря победе Германия набрала 6 очков, заняла первое место в группе E и гарантировала выход в 1/16 финала. Для команды это первый выход из группы на чемпионатах мира с 2014 года — тогда немцы стали чемпионами мира, а на турнирах 2018 и 2022 годов не смогли пройти групповой этап.