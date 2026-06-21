Российские хоккеисты с флагами России отметили победу в Кубке Стэнли

Российские хоккеисты, входящие в состав американского хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз», Пётр Кочетков, Андрей Свечников и Александр Никишин отпраздновали победу в Кубке Стэнли с флагами России.
Спортсмены, наряду с другими членами команды, приняли участие в торжественном чемпионском параде, который состоялся в городе Роли в штате Северная Каролина.
В знак своей принадлежности к России игроки украсили автобус флагом РФ, а в другие завернулись сами.
Ранее сообщалось, что в хоккейном матче между командами России и США, который планируется провести в московских «Лужниках», будет участвовать Александр Овечкин.