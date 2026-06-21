Вэнс: США обсудят с Ираном ядерную программу и перемирие в Ливане

«Я уверен, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьёмся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить», — сказал он журналистам.