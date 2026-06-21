Вэнс: США обсудят с Ираном ядерную программу и перемирие в Ливане

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что в рамках переговоров с Ираном в Швейцарии США обсудят ядерную программу и перемирие в Ливане.
«Я уверен, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьёмся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить», — сказал он журналистам.
Кроме того, Вэнс отметил, что пробудет на переговорах «не более двух дней».
«Я смогу пробыть там лишь день-два», — заявил он в ходе встречи с представителями средств массовой информации перед вылетом с базы Эндрюс.
По словам пресс-секретаря Вэнса Люка Шредера, вице-президент США вылетел в Швейцарию на переговоры с Ираном.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен был быть подписан в Швейцарии в пятницу. Вэнс отменил визит, он заявил, что его вылет зависит от того, когда в Швейцарию полетит делегация Ирана. Накануне МИД Швейцарии сообщил о прибытии делегации.
По словам Вэнса, военный вариант действий всегда «на столе», но администрация Соединённых Штатов предпочитает предоставить Ирану возможность для манёвра.