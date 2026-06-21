14-летний футболист в Аргентине умер после попадания мячом в грудь

Четырнадцатилетний игрок скончался во время любительского футбольного матча в аргентинском городе Ла Банда после попадания мяча в грудь. Об этом сообщили на странице в соцсети местного футбольного клуба «Атлетико Сармьенто».
Уточняется, что трагедия произошла 16 июня.
— «Атлетико Сармьенто» сообщает со скорбью о кончине Валентина Донофрио, игрока молодежной команды нашего клуба. Мы скорбим вместе с его близкими. Его время в клубе всегда останется в нашей памяти, — сказано в посте.
Портал Need To Know сообщил, что 14-летний спортсмен упал на газон после сильного попадания мяча в грудь. Почти сразу у него начались судороги. Футболист попытался встать, но, сделав несколько шагов, упал снова.
Его госпитализировали, в машине скорой помощи он перенес остановку сердца. По приезде в больницу врачи не смогли его реанимировать.
8 июня 17-летнего подростка раздавило незакрепленными футбольными воротами в Алтайском крае — юноша умер на месте. Трагедия произошла на спортивной площадке образовательного учреждения в населенном пункте Тальменка.