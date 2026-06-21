Молодой форвард Андрей Крутов останется в «Амуре» ещё на сезон

Нападающий Андрей Крутов проведёт ещё один сезон в хабаровском «Амуре» на правах аренды. Молодой хоккеист уже выступал за «тигров» в прошлом сезоне и набрал 4 очка в 21 матче, сообщили в пресс-службе клуба.
Крутову 20 лет. Он родился в Тольятти и является воспитанником «Лады», а в 2022 году перешёл в систему нижегородского «Торпедо», где играл за «Чайку» в МХЛ. В составе этой команды форвард стал обладателем Кубка Харламова в 2023 году.
Для «Амура» это не просто сохранение глубины состава. Крутов остаётся молодым игроком с лимитным статусом и может сыграть как в центре, так и на краю атаки. Кроме того, права на него в НХЛ принадлежат «Каролине»: клуб выбрал форварда на драфте 2024 года в седьмом раунде под общим 220-м номером.
Генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий отметил, что Крутов уже успел хорошо проявить себя в команде.
«Андрей в прошлом сезоне здорово проявил себя для молодого игрока. Он точно добавит нашему составу вариативности», — сказал он.
До перехода в Хабаровск Крутов успел получить опыт в разных лигах. В системе «Торпедо» он выступал в КХЛ, ВХЛ и МХЛ, а в регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 был одним из самых результативных игроков «Чайки».
Первый раз «Амур» арендовал форварда у «Торпедо» по ходу прошлого сезона. Теперь молодой нападающий остаётся в Хабаровске ещё на год и продолжит бороться за место в составе «тигров».