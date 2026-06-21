Молодой форвард Андрей Крутов останется в «Амуре» ещё на сезон

Для «Амура» это не просто сохранение глубины состава. Крутов остаётся молодым игроком с лимитным статусом и может сыграть как в центре, так и на краю атаки. Кроме того, права на него в НХЛ принадлежат «Каролине»: клуб выбрал форварда на драфте 2024 года в седьмом раунде под общим 220-м номером.