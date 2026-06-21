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В ГД предложили приравнять врачей по статусу к госслужащим

Депутат Госдумы Юрий Григорьев рассказал, что партия «Справедливая Россия» уже работает над соответствующим законопроектом.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Врачи в России должны иметь статус, как у госслужащих, с соответствующими социальными и трудовыми гарантиями. Об этом по случаю отмечаемого 21 июня Дня медицинского работника заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).

«Партия “Справедливая Россия” уже работает над законопроектом о том, чтобы приравнять врачей по статусу к государственным служащим», — сказал депутат.

Такая мера, по его словам, закрепит за медработниками дополнительные социальные гарантии и более высокий уровень оплаты труда.

Среди предлагаемых мер — право на единовременную субсидию на приобретение жилья или приоритетное право на служебное жилье, право на повышенную пенсию по выслуге лет, сопоставимую с пенсионным обеспечением федеральных госслужащих, а также на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, обязательное государственное личное страхование.