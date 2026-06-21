В ГД предложили приравнять врачей по статусу к госслужащим

Среди предлагаемых мер — право на единовременную субсидию на приобретение жилья или приоритетное право на служебное жилье, право на повышенную пенсию по выслуге лет, сопоставимую с пенсионным обеспечением федеральных госслужащих, а также на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, обязательное государственное личное страхование.