МО Бразилии отправило гражданам сообщение о нападении инопланетян

Отмечается, что в некоторых районах Бразилии жители получили сообщение от военного ведомства со словом «мизантропия», в то время как, например, в городе Белу-Оризонти получили предупреждение о нападении НЛО. «Берегите себя: инопланетное нападение, люди идут», — приводит журнал слова из уведомления от Минобороны республики.