МО Бразилии отправило гражданам сообщение о нападении инопланетян

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июня. /ТАСС/. Минобороны Бразилии отправило на мобильные телефоны миллионов жителей страны предупреждение о нападении инопланетян, ведомство назвало это результатом хакерского взлома, сообщил журнал Veja.
Отмечается, что в некоторых районах Бразилии жители получили сообщение от военного ведомства со словом «мизантропия», в то время как, например, в городе Белу-Оризонти получили предупреждение о нападении НЛО. «Берегите себя: инопланетное нападение, люди идут», — приводит журнал слова из уведомления от Минобороны республики.
Позднее Минобороны Бразилии заявило, что странные сообщения пришли гражданам в результате хакерского взлома.
«Национальный секретариат по гражданской защите и обороне Министерства интеграции и регионального развития свяжется с федеральной полицией и предпримет шаги для скорейшего восстановления системы после того, как будут устранены все нарушения безопасности», — говорится в заявлении ведомства.