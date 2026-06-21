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МО Бразилии отправило гражданам сообщение о нападении инопланетян

Военное ведомство страны позже заявило, что эти «предупреждения» разослали хакеры.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июня. /ТАСС/. Минобороны Бразилии отправило на мобильные телефоны миллионов жителей страны предупреждение о нападении инопланетян, ведомство назвало это результатом хакерского взлома, сообщил журнал Veja.

Отмечается, что в некоторых районах Бразилии жители получили сообщение от военного ведомства со словом «мизантропия», в то время как, например, в городе Белу-Оризонти получили предупреждение о нападении НЛО. «Берегите себя: инопланетное нападение, люди идут», — приводит журнал слова из уведомления от Минобороны республики.

Позднее Минобороны Бразилии заявило, что странные сообщения пришли гражданам в результате хакерского взлома.

«Национальный секретариат по гражданской защите и обороне Министерства интеграции и регионального развития свяжется с федеральной полицией и предпримет шаги для скорейшего восстановления системы после того, как будут устранены все нарушения безопасности», — говорится в заявлении ведомства.