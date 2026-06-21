От SPF до регидрона: Врач назвала обязательное содержимое в пляжной аптечке

Третья группа — жаропонижающие, обезболивающие и противоаллергические препараты. По словам врача, в отпуске или во время акклиматизации может подняться температура, поэтому стоит иметь под рукой средства на основе парацетамола или ибупрофена. Они одновременно помогают уменьшить боль и снизить жар.