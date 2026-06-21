Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Херсонская область осталась без света

В Херсонской области полностью обесточены 14 муниципалитетов, это связано с проблемами, с которыми столкнулась энергосистема Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

В Херсонской области полностью обесточены 14 муниципалитетов, информирует компания «Херсонэнерго».

В пресс-службе уточнили, что это связано с проблемами, с которыми столкнулась энергосистема Запорожской области.

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область», — говорится в сообщении «Херсонэнерго» в Telegram.

В компании отметили, что без электроснабжения остались Скадовский, Алёшкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский муниципальные округа. Они обесточены полностью.

Напомним, по данным Голопристанского лесхоза, боевики Вооружённых сил Украины сбросами с БПЛА целенаправленно сжигают леса на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, транспортное сообщение между регионом и Крымом не прекратилось, несмотря на атаки боевиков украинских войск.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше