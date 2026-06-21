Херсонская область осталась без света

В Херсонской области полностью обесточены 14 муниципалитетов, информирует компания «Херсонэнерго».
В пресс-службе уточнили, что это связано с проблемами, с которыми столкнулась энергосистема Запорожской области.
«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область», — говорится в сообщении «Херсонэнерго» в Telegram.
В компании отметили, что без электроснабжения остались Скадовский, Алёшкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский муниципальные округа. Они обесточены полностью.
Напомним, по данным Голопристанского лесхоза, боевики Вооружённых сил Украины сбросами с БПЛА целенаправленно сжигают леса на левом берегу Днепра в Херсонской области.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, транспортное сообщение между регионом и Крымом не прекратилось, несмотря на атаки боевиков украинских войск.