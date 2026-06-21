Демешин поздравил медиков Хабаровского края с профессиональным праздником

Демешин также отметил врача функциональной диагностики Наталью Гулевскую, которая больше 40 лет помогает распознавать болезни и хорошо известна в отдалённых сёлах Николаевского района. Среди героев поздравления — сосудистый хирург Николай Андреев, которого губернатор назвал человеком-легендой: он работает не только в районах Хабаровского края, но и в ЕАО, на Камчатке, там, где нужна сложная операция.