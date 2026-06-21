Демешин поздравил медиков Хабаровского края с профессиональным праздником

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил медицинских работников с Днём медика, который в этом году отмечают 21 июня. Пост с тёплыми словами в адрес врачей, фельдшеров, медсестёр, фармацевтов и провизоров он опубликовал в своём Telegram-канале.
В регионе, отметил глава края, работают больше пяти тысяч врачей и свыше десяти тысяч специалистов среднего медицинского звена. Это люди, которые проводят сложнейшие операции, выезжают на вызовы по бездорожью, помогают тяжелораненым и день за днём вытягивают пациентов из болезни.
Отдельно губернатор рассказал о медиках, чья работа стала примером для коллег. Среди них врач скорой помощи Татьяна Литвинова, которая больше 30 лет выезжает к пациентам в любую погоду и считает профессию не просто работой, а судьбой.
Демешин также отметил врача функциональной диагностики Наталью Гулевскую, которая больше 40 лет помогает распознавать болезни и хорошо известна в отдалённых сёлах Николаевского района. Среди героев поздравления — сосудистый хирург Николай Андреев, которого губернатор назвал человеком-легендой: он работает не только в районах Хабаровского края, но и в ЕАО, на Камчатке, там, где нужна сложная операция.
В числе медиков, о которых рассказал глава региона, — сердечно-сосудистый хирург Михаил Маслов, внедряющий новые методы лечения, и кардиолог Борис Щевцов. По инициативе Щевцова в прошлом году открылась кардиореанимационная палата, благодаря которой выросло число спасённых пациентов.
«Спасибо за ваш труд — тяжёлый, изматывающий и невероятно ответственный. Низкий вам поклон за спасённые жизни», — обратился Дмитрий Демешин к медицинским работникам.