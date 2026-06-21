Вадим Галыгин опубликовал фото с беременной женой и двумя сыновьями

Телеведущий и юморист Вадим Галыгин находится во втором браке. В 2010 году он женился на Ольге Вайнилович, вместе с которой воспитывает двоих сыновей — 14-летнего Вадима и Ивана, которому 20 июня исполнилось семь лет. В честь этого события артист разместил в соцсети семейные фото.