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Вадим Галыгин опубликовал фото с беременной женой и двумя сыновьями

Телеведущий и юморист Вадим Галыгин находится во втором браке. В 2010 году он женился на Ольге Вайнилович, вместе с которой воспитывает двоих сыновей — 14-летнего Вадима и Ивана, которому 20 июня исполнилось семь лет. В честь этого события артист разместил в соцсети семейные фото.

Телеведущий и юморист Вадим Галыгин находится во втором браке. В 2010 году он женился на Ольге Вайнилович, вместе с которой воспитывает двоих сыновей — 14-летнего Вадима и Ивана, которому 20 июня исполнилось семь лет. В честь этого события артист разместил в соцсети семейные фото.

Шоумен позировал рядом с женой и двумя сыновьями в фойе. Его супруга облачилась в белую футболку и темные штаны с низкой посадкой, показав округлившийся живот. Пара ожидает третьего ребенка.

Галыгин обратился в соцсети к имениннику: «С днем рождения, богатырь! Любим!» Подписчики присоединились к поздравлениям.

«Ваня, с твоим днем! Пусть все твои мечты сбудутся, и этот мир заиграет новыми красками»; «С днем рождения сыночка! Пусть растет здоровым и радует всех!»; «Ярких впечатлений от беззаботного детства», — написали фолловеры.

26 мая рэп-исполнитель Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-Killah, и его жена, блогер Мария Белова стали родителями во второй раз. У супругов родился сын, ему дали имя Назар.