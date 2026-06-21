В Хабаровске 21 июня ожидается кратковременный дождь и до 27 градусов тепла

В Хабаровске и Хабаровском крае 21 июня опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Такой информацией поделились синоптики Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице день пройдёт с переменной облачностью. Возможен кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут от плюс 13 до плюс 15 градусов. Днём воздух прогреется до комфортных 25−27 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточного направления, его скорость составит от 5 до 11 метров в секунду.
Жителям южных районов края повезёт больше — там обойдётся без существенных осадков. Ночные температуры будут держаться в пределах 11−16 градусов выше нуля, дневные — от 21 до 26 тепла. Ветер восточный и северо-восточный, 5−10 метров в секунду.
В центральных районах — аналогичная картина: без существенных осадков. Ночью температура составит от 5 до 15 градусов тепла, днём — от 13 до 26. Ветер восточный и северо-восточный, 5−10 метров в секунду.
Северные районы встретят выходной без осадков. Ночные температуры здесь будут колебаться от 2 до 12 градусов выше нуля, дневные — от 8 до 24 тепла. Ветер различных направлений, порывы могут достигать 14 метров в секунду.
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