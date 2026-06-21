В Хабаровске 21 июня ожидается кратковременный дождь и до 27 градусов тепла

В краевой столице день пройдёт с переменной облачностью. Возможен кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут от плюс 13 до плюс 15 градусов. Днём воздух прогреется до комфортных 25−27 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточного направления, его скорость составит от 5 до 11 метров в секунду.