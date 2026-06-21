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В Минпросвещения рассказали, в каком формате пройдут выпускные в школах

Кравцов: форматы выпускных в школах определяют региональные органы власти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Формат выпускных в российских школах определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество, главное учитывать все требования комплексной безопасности, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня.

«Определение конкретного формата проведения школьных выпускных находится в компетенции региональных органов власти, образовательных организаций и родительского сообщества. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности», — сказал Кравцов.

Он добавил, что Минпросвещения РФ уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций, играющих значительную роль в объединении и сплочении коллектива обучающихся, и поддерживает практику проведения выпускных мероприятий.

«В адрес всех субъектов РФ были направлены рекомендации, согласно которым проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня», — заключил министр.