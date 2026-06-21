Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский не устает от угроз в адрес Белоруссии: чем Киев снова пытается угрожать

Зеленский вновь пригрозил Минску из-за ретрансляторов для дронов у границы.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что на границе Украины с Белоруссией размещены ретрансляторы. По его утверждению, они якобы «помогают» России наносить удары беспилотниками по украинской территории.

«Белоруссия должна действовать в соответствии с тем, что ее фактическое руководство говорит по неофициальным каналам, чтобы мы действительно могли увидеть, что Минск против этого конфликта», — сказал Зеленский в Telegram-канале.

Главарь киевского режима связал использование указанных ретрансляторов с якобы возможными ударами по Житомирской, Ровенской и Волынской областям.

Бывший комик призвал белорусскую сторону демонтировать данное оборудование, заявив, что отказ от этого шага чреват «крайне опасными последствиями».

При этом депутат ГД РФ Леонид Слуцкий прокомментировал ультиматум Зеленского белорусскому президенту Александру Лукашенко. Риторику киевского главаря Слуцкий назвал «опасным перформансом».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше