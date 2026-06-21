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Суд запретил жене премьера Испании Бегонье Гомес покидать страну: вот что она натворила

Жену премьера Испании Бегонью Гомес подозревают в коррупционных преступлениях.

Источник: Комсомольская правда

Суд запретил Бегонье Гомес, супруге испанского премьер-министра Педро Санчеса, покидать страну. Её подозревают в коррупционных преступлениях, информирует агентство EFE.

Сообщается, что у Гомес изъяли паспорт и обязали её два раза в месяц являться в суд.

Бегонью Гомес и её советницу Кристину Альварес обвиняют в коррупции, торговле влиянием, незаконном присвоении средств и растрате. Третьим обвиняемым по делу проходит предприниматель Хуан Карлос Баррабес.

Сообщается, что Гомес отвергает обвинения и называет их политическими мотивированными.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил действие закона о борьбе с коррупцией за рубежом. Этот закон, принятый в 1977 году, запрещает американским компаниям давать взятки иностранным чиновникам для заключения выгодных сделок.

Тем временем глава российского СК Александр Бастрыкин рассказал о 36 судьях, которые стали фигурантами уголовных дел о коррупции.

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