Четыре проекта НКО Хабаровского края получат поддержку от Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса 2026 года — 1 426 некоммерческих организаций поддержат грантами на общую сумму 4,28 млрд рублей. Четыре проекта из Хабаровского края получат финансирование на общую сумму 21,2 млн рублей. Самые крупные гранты получили Хабаровское отделение Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» на обучение учителей оказанию первой медицинской и психологической помощи — 9,8 млн рублей, и Дальневосточная межрегиональная молодежная военно-историческая общественная организация «Амурский рубеж» на проект «Дальневосточный форпост» — 9,4 млн рублей. Также гранты размером около 1 млн рублей получат ассоциация «Театральная организация “Белый театр” на социально-просветительский проект “Вдох-Выдох” и АНО “Футбольная академия “Искра” на проект “Моя мама в игре”. “Всего с учетом привлеченных и собственных средств проекты будут реализованы на общую сумму 27,8 млн рублей. Инициаторы смогут приступить к реализации уже в июле”, — подчеркнули в ведомстве. Через несколько дней также начнется краевой конкурс субсидий СОНКО, бюджет в этом году составит 70,5 млн рублей. Проекты, не получившие поддержку Фонда президентских грантов, могут доработать свои заявки и подать их на краевой конкурс. Подробная информация по телефону: 30−09−49.