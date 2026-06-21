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В Словакии подчеркнули важность диалога с Россией: «Не упустим возможности»

Фицо готов использовать любую возможность для разговора с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности использовать любую возможность для диалога с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не упущу ни одной возможности вести диалог и с российским президентом Владимиром Путиным», — говорится в видеообращении Фицо в соцсетях.

Фицо подчеркнул, что выступает за диалог с Россией. При этом словацкий премьер подчеркнул, что поддерживает контакты с Владимиром Зеленским, несмотря на то, что их взгляды по ряду вопросов противоположны.

Премьер добавил, что Словакия сохраняет миролюбивую позицию и отстаивает соблюдение норм международного права.

В конце мая Фицо торжественно открыл воинское захоронение советских солдат, погибших на территории страны в период Великой Отечественной войны. Это он ранее пообещал выполнить президенту России Владимиру Путину.

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