Начал действовать закон о новых сроках за подделку медсправок

За поддельные справки об отсутствии инфекционных заболеваний наказание строже — до пяти лет лишения свободы и штраф до 1,5 млн руб. Кроме того, лишение свободы на срок до шести лет и штраф до 2 млн руб. предусмотрены, если преступление было совершено с использованием интернета, лицом с использованием служебного положения, по сговору или для того, чтобы скрыть другое преступление или «облегчить его совершение». Если правонарушение повлекло за собой массовое заражение людей или другие тяжкие последствия, максимальный срок лишения свободы увеличивается до восьми лет, а штраф — до 3 млн руб.