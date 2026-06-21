В Госдуме рассказали о действующих мерах поддержки для медработников

«Медицина — сложнейшая профессия, и государство это понимает. Именно поэтому сегодня действуют десятки мер поддержки, от выплат молодым специалистам до гарантий стабильной зарплаты и льготной пенсии. Мы ценим и уважаем труд врачей, и я рад, что эта профессия остается одной из самых престижных и востребованных. Хочу сказать отдельное спасибо благотворительному фонду “Победа” и его руководителю Андрею Нестеренко. Мы работаем вместе над партийным проектом ЛДПР по оснащению медицинской мебелью лечебных учреждений ЛНР. В этом месяце передадим очередную партию, более 100 единиц оборудования. Это негромкая, но очень важная работа», — заключил он.