Сборная Германии обыграла Кот-д’Ивуар и обеспечила себе место в плей-офф ЧМ-2026

Сборные ФРГ и Кот-д’Ивуара встречались между собой только один раз. Товарищеский матч в ноябре 2009 года завершился ничьей со счетом 2:2. Команды выступают в группе E вместе со сборными Эквадора и Кюрасао, которые пока не набрали очков, проиграв свои первые матчи.