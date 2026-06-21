Сборная Германии обыграла Кот-д’Ивуар и обеспечила себе место в плей-офф ЧМ-2026

Немецкая сборная одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд» закончилась со счетом 2:1. У победителей оба гола забил Дениз Ундав (68, 90+3), у проигравших отличился Франк Кессье (30).
Сборные ФРГ и Кот-д’Ивуара встречались между собой только один раз. Товарищеский матч в ноябре 2009 года завершился ничьей со счетом 2:2. Команды выступают в группе E вместе со сборными Эквадора и Кюрасао, которые пока не набрали очков, проиграв свои первые матчи.
Немецкая сборная одержала уже 11-ю победу подряд. В первом матче ЧМ-2026 она разгромила дебютанта чемпионата мира Кюрасао со счетом 7:1. Немцы набрали шесть очков в группе, что позволило им обеспечить себе место в 1/16 финала ЧМ-2026.
Ранее сборная Нидерландов обыграла команду Швеции со счетом 5:1 на чемпионате мира по футболу 2026 года. Матч прошел на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне, Соединенных Штатах.