В РФ разрабатывают новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах

«Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений. Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год. В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», — сообщили в Минтрансе, комментируя соответствующий пункт правительственного плана.