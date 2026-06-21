В РФ разрабатывают новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах примут в России в 2027 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Такая задача среди прочих поставлена в утвержденном правительством плане по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения.
«Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений. Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год. В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», — сообщили в Минтрансе, комментируя соответствующий пункт правительственного плана.
«Также рассматривается возможность мониторинга соблюдения установленных положений после их внедрения», — добавили в ведомстве.
Как отметили в Минтрансе, «данные рекомендации являются добровольными к применению». «При этом по итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов», — подчеркнули в ведомстве.