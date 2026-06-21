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В ОП хотят дать возможность школьникам на каникулах бесплатно заниматься в кружках и секциях

Рыбальченко: Школьники на каникулах должны бесплатно ходить в кружки.

Источник: Комсомольская правда

Российские школьники во время каникул должны иметь возможность бесплатно заниматься в кружках и секциях. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он предложил разработать для школьников специальный проект, аналогичный программам активного долголетия для людей пенсионного возраста.

«Я считаю, что при поддержке министерства просвещения и региональных органов власти необходимо реализовать проект “Активные каникулы”», — сказал Рыбальченко ТАСС.

Дети во время каникул должны иметь возможность бесплатно заниматься спортом, иностранными языками и театральным искусством, а также готовиться к предстоящему учебному году, разъяснил он.

Накануне в Госдуме предложили выдавать школьникам деньги на покупку бумажных книг.

Ранее Минпросвещения объявило об увеличении летних каникул на пять дней в 2026 году: каких классов это коснётся, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем сайт KP.RU собрал информацию о том, что такое адаптация детей после каникул в 2026 году и как прожить ее легче.