В ОП хотят дать возможность школьникам на каникулах бесплатно заниматься в кружках и секциях

Российские школьники во время каникул должны иметь возможность бесплатно заниматься в кружках и секциях. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он предложил разработать для школьников специальный проект, аналогичный программам активного долголетия для людей пенсионного возраста.