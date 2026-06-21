В Хабаровском крае сельчанин украл два телефона, пытаясь добыть алкоголь

В Нанайском районе полицейские задержали 25-летнего жителя села Маяк, которого подозревают в краже двух смартфонов. Ущерб составил больше 20 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что из дома пропали два сотовых телефона. Оперативники установили подозреваемого — им оказался ранее не судимый односельчанин потерпевшей.
По данным полиции, мужчина проник в дом через пластиковое окно, которое открыл отвёрткой. В это время хозяйка и её ребёнок спали. Сам задержанный рассказал, что днём пил спиртное со знакомым, а по дороге домой решил зайти к подруге за новой порцией алкоголя. Дом был закрыт на навесной замок, поэтому он забрался внутрь через окно. Спиртного не нашёл, зато увидел на тумбочке два смартфона и унёс их.
Один телефон злоумышленник спустя несколько дней продал, а деньги потратил на себя. Второй гаджет уже вернули владелице. Ущерб за проданный смартфон подозреваемый полностью возместил.
Следственный отдел ОМВД России по Нанайскому району возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Горе-грабителю грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.