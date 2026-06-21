В Хабаровском крае сельчанин украл два телефона, пытаясь добыть алкоголь

По данным полиции, мужчина проник в дом через пластиковое окно, которое открыл отвёрткой. В это время хозяйка и её ребёнок спали. Сам задержанный рассказал, что днём пил спиртное со знакомым, а по дороге домой решил зайти к подруге за новой порцией алкоголя. Дом был закрыт на навесной замок, поэтому он забрался внутрь через окно. Спиртного не нашёл, зато увидел на тумбочке два смартфона и унёс их.