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Губернатор Магаданской области поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Сергей Носов обратился к врачам: «Без ваших знаний и чуткости даже самая лучшая техника бесполезна».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в третье воскресенье июня, свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. С тёплыми словами к врачам, медсёстрам и всему персоналу больниц обратились руководители регионов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём официальном канале подчеркнул, насколько важным остаётся призвание медика и как велика его ответственность за жизнь каждого пациента.

— К вам обращаются с болью, тревогой и надеждой, и вы возвращаете самое дорогое — здоровье. Оказываете неотложную и плановую помощь, занимаетесь диспансеризацией и профилактикой, заботитесь о благополучии людей, — написал глава региона.

Он отметил, что в Магаданской области продолжается модернизация больниц, учреждения оснащают современным оборудованием. Однако никакая техника не заменит знаний, опыта и душевной чуткости самих медицинских работников. Губернатор пожелал всей медицинской команде региона здоровья и семейного счастья.

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