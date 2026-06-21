Губернатор Магаданской области поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Сегодня, в третье воскресенье июня, свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. С тёплыми словами к врачам, медсёстрам и всему персоналу больниц обратились руководители регионов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём официальном канале подчеркнул, насколько важным остаётся призвание медика и как велика его ответственность за жизнь каждого пациента.
— К вам обращаются с болью, тревогой и надеждой, и вы возвращаете самое дорогое — здоровье. Оказываете неотложную и плановую помощь, занимаетесь диспансеризацией и профилактикой, заботитесь о благополучии людей, — написал глава региона.
Он отметил, что в Магаданской области продолжается модернизация больниц, учреждения оснащают современным оборудованием. Однако никакая техника не заменит знаний, опыта и душевной чуткости самих медицинских работников. Губернатор пожелал всей медицинской команде региона здоровья и семейного счастья.
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