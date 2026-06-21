Губернатор Магаданской области поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

— К вам обращаются с болью, тревогой и надеждой, и вы возвращаете самое дорогое — здоровье. Оказываете неотложную и плановую помощь, занимаетесь диспансеризацией и профилактикой, заботитесь о благополучии людей, — написал глава региона.