Нилов предложил дифференцировать компенсацию за ненормированный режим труда

По его словам, работники «часто сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный рабочий день превращается в постоянно действующую норму». При этом, подчеркнул депутат, в отличие от сверхурочной работы, в Трудовом кодексе нет жестких ограничений на количество рабочих часов в год при ненормированном графике, а компенсацией являются минимум три дополнительных дня к оплачиваемому отпуску или соответствующая доплата.