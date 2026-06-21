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Нилов предложил дифференцировать компенсацию за ненормированный режим труда

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов сообщил, что попытки внести законодательные поправки в этой сфере пока не были поддержаны.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Компенсация работнику за ненормированный рабочий день должна увеличиваться при росте фактически отработанного времени. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, работники «часто сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный рабочий день превращается в постоянно действующую норму». При этом, подчеркнул депутат, в отличие от сверхурочной работы, в Трудовом кодексе нет жестких ограничений на количество рабочих часов в год при ненормированном графике, а компенсацией являются минимум три дополнительных дня к оплачиваемому отпуску или соответствующая доплата.

«Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован, — сказал Нилов. — Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация».

По его словам, попытки внести законодательные поправки в этой сфере пока не были поддержаны, «но работа в этом направлении продолжается».