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Трёх россиян госпитализировали из-за ДТП в Республике Сербской

В районе Баня-Луки в Республике Сербской произошла авария, семью с ребенком из РФ госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

В районе Баня-Луки в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) произошло ДТП, в результате которого госпитализирована российская семья с ребенком. Об этом проинформировало посольство РФ в Сараеве.

«Росграждане были доставлены в Университетский клинический центр Республики Сербской в городе Баня-Лука, где им в настоящее время оказывается срочная медицинская помощь», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

В посольстве добавили, что дипломаты поддерживают связь с соответствующими органами Республики Сербской и держат на контроле состояние здоровья пострадавших.

Ранее СМИ сообщали, что под Баня-Лукой в массовом ДТП погибли трое, еще несколько людей пострадали.

Накануне в Тюменской области произошло ДТП с участием вахтового автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, еще 12 получили травмы.