Мадьяр выдвинул условие для принятия Украины в Евросоюз

Если Украина сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в ЕС, то в Венгрии будет организован референдум о ее членстве в блоке, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, выступая перед журналистами в Брюсселе.
«Если Украина сможет завершить переговоры (С Брюсселем — Прим. ред.) в какой-то момент, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра», — сказал он.
По словам премьера, Венгрия недовольна попытками Брюсселя «протащить “Киев в ускоренном режиме, игнорируя страны, которые уже много лет ждут вступления в ЕС.
«Мы также инициировали, чтобы эта процедура проходила по-разному для всех, на основе заслуг и результатов», — добавил он.