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Пушков: Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером

Обвинения Украины в неонацизме со стороны Российской Федерации «приобрели новую доказательность», заявил сенатор Алексей Пушков.

Источник: Аргументы и факты

Обвинения Украины в неонацизме со стороны Российской Федерации «приобрели новую доказательность», заявил сенатор Алексей Пушков.

Он уточнил, что доводы РФ приобретают новых сторонников.

«Украина громко заявила о своей приверженности героизации укронацистов, сотрудничавших с Гитлером, уже не только внутри страны, но и на мировой арене. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а наши доводы — новых сторонников», — написал Пушков в Telegram.

Председатель комиссии СФ по информационной политике прокомментировал решение Польши лишить Зеленского Ордена Белого Орла.

Напомним, в пятницу президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Польша наконец-то увидела сторонников нацизма на Украине.

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Варшаве следует участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

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