Обвинения Украины в неонацизме со стороны Российской Федерации «приобрели новую доказательность», заявил сенатор Алексей Пушков.
Он уточнил, что доводы РФ приобретают новых сторонников.
«Украина громко заявила о своей приверженности героизации укронацистов, сотрудничавших с Гитлером, уже не только внутри страны, но и на мировой арене. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а наши доводы — новых сторонников», — написал Пушков в Telegram.
Председатель комиссии СФ по информационной политике прокомментировал решение Польши лишить Зеленского Ордена Белого Орла.
Напомним, в пятницу президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Польша наконец-то увидела сторонников нацизма на Украине.
По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Варшаве следует участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.