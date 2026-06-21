Общероссийская минута молчания состоится в День памяти и скорби — 22 июня

22 июня 1941 года вероломное нападение нацистской Германии и ее союзников на Советский Союз без объявления войны положило начало самому кровопролитному конфликту в истории человечества. Память о Великой Отечественной войне — это ключевая точка исторической памяти России. Впервые минута молчания в память о Великой Отечественной войне в нашей стране была проведена в 1965-м. 8 июня 1996-го в память о жертвах Великой Отечественной войны указом президента России был учрежден День памяти и скорби — 22 июня. В этот день приспускают государственные флаги, проводят траурные мероприятия, возлагают цветы к монументам, посвященным Великой Отечественной войне. Общероссийская минута молчания проводится в 12 часов 15 минут по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/Анонс_с_музыкой.mp4