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В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз

Роскачество: у качественного арбуза не должны быть трещины, проколы или надрезы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. У качественного арбуза должны быть матовая корка с четким рисунком, ярко-желтое земляное пятно и «гулкий» звук при ударе, а покупать ягоды с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

«Корка должна быть свежей и матовой; полосатые сорта — с четким контрастным рисунком. Обязательно наличие ярко-желтого земляного пятна (места соприкосновения с грунтом), которое свидетельствует о естественном созревании. Оптимальный звук при ударе — не глухой и не слишком звонкий, а средний, “гулкий”, напоминающий вибрацию. Глухота указывает на перезрелость, излишняя звонкость — на незрелость», — говорится в сообщении.

Кроме того, ориентиром может быть сухой «хвостик», но это не абсолютный гарант. Плодоножка может высохнуть за 3−4 дня даже у зеленого плода во время транспортировки.

«Покупать арбузы с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется. Через повреждения кожуры микроорганизмы мгновенно попадают в сладкую влажную среду, что гарантирует быстрое размножение бактерий и высокий риск пищевого отравления», — добавили там.

Эксперты также советуют обращать внимание на страну происхождения: чем короче логистическое плечо, тем выше вероятность того, что арбуз был сорван в состоянии естественной зрелости, а не дозревал в пути.

При выборе места покупки следует обратить внимание и на наличие обязательной документации. Каждый продавец должен располагать декларацией о соответствии от производителя, а также личной медицинской книжкой и информацией о юридическом лице, реализующем продукцию. Отсутствие этих бумаг — повод насторожиться и отказаться от покупки, сообщают в организации.

Там добавили, что перед употреблением арбуз лучше вымыть, обсушить и только потом нарезать.

По данным организации, основной объем российских арбузов традиционно поступает из Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей. Однако благодаря развитию селекции промышленное выращивание сегодня налажено в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, а также в Алтайском и Приморском краях. Импортные поставки летом осуществляются из Узбекистана, Казахстана, Турции, а в зимне-весенний период — из Бразилии и Ирана.

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