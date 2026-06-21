В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз

По данным организации, основной объем российских арбузов традиционно поступает из Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей. Однако благодаря развитию селекции промышленное выращивание сегодня налажено в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, а также в Алтайском и Приморском краях. Импортные поставки летом осуществляются из Узбекистана, Казахстана, Турции, а в зимне-весенний период — из Бразилии и Ирана.