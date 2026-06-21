В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. У качественного арбуза должны быть матовая корка с четким рисунком, ярко-желтое земляное пятно и «гулкий» звук при ударе, а покупать ягоды с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
«Корка должна быть свежей и матовой; полосатые сорта — с четким контрастным рисунком. Обязательно наличие ярко-желтого земляного пятна (места соприкосновения с грунтом), которое свидетельствует о естественном созревании. Оптимальный звук при ударе — не глухой и не слишком звонкий, а средний, “гулкий”, напоминающий вибрацию. Глухота указывает на перезрелость, излишняя звонкость — на незрелость», — говорится в сообщении.
Кроме того, ориентиром может быть сухой «хвостик», но это не абсолютный гарант. Плодоножка может высохнуть за 3−4 дня даже у зеленого плода во время транспортировки.
«Покупать арбузы с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется. Через повреждения кожуры микроорганизмы мгновенно попадают в сладкую влажную среду, что гарантирует быстрое размножение бактерий и высокий риск пищевого отравления», — добавили там.
Эксперты также советуют обращать внимание на страну происхождения: чем короче логистическое плечо, тем выше вероятность того, что арбуз был сорван в состоянии естественной зрелости, а не дозревал в пути.
При выборе места покупки следует обратить внимание и на наличие обязательной документации. Каждый продавец должен располагать декларацией о соответствии от производителя, а также личной медицинской книжкой и информацией о юридическом лице, реализующем продукцию. Отсутствие этих бумаг — повод насторожиться и отказаться от покупки, сообщают в организации.
Там добавили, что перед употреблением арбуз лучше вымыть, обсушить и только потом нарезать.
По данным организации, основной объем российских арбузов традиционно поступает из Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей. Однако благодаря развитию селекции промышленное выращивание сегодня налажено в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, а также в Алтайском и Приморском краях. Импортные поставки летом осуществляются из Узбекистана, Казахстана, Турции, а в зимне-весенний период — из Бразилии и Ирана.