Мурашко поблагодарил медиков, возвращающих в строй участников СВО

Министр добавил, что престиж и востребованность медицинской профессии остаются неизменно высокими, а интерес к ней только укрепляется. Молодежь идет в медицину осознанно, продолжая лучшие традиции, заложенные старшими поколениями, и здесь особая роль принадлежит наставникам. Опытные врачи, медсестры, фельдшеры передают знания и умения молодому поколению, не только практическими советами, но и на личном примере показывают милосердие и ответственное отношение к пациентам. По словам Мурашко, именно так растут сильные преемники, которым еще предстоит развивать отечественное здравоохранение дальше.