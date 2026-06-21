Мурашко поблагодарил медиков, возвращающих в строй участников СВО

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил благодарность медицинским работникам, которые работают в Донбассе и Новороссии, и возвращают в строй участников спецоперации.
21 июня отмечается День медицинского работника.
«Отдельные слова благодарности выражаю тем, кто сегодня выполняет профессиональный долг в воссоединенных регионах Российской Федерации, помогает раненым бойцам и мирному населению, возвращает в строй участников специальной военной операции. Спасибо вам за мужество, верность долгу и заботу о каждом, кто в ней нуждается. Уверен, вместе мы придем к Победе!» — сказал он, поздравляя медиков с их профессиональным праздником, его слова приводит пресс-служба Минзрава.
Министр добавил, что престиж и востребованность медицинской профессии остаются неизменно высокими, а интерес к ней только укрепляется. Молодежь идет в медицину осознанно, продолжая лучшие традиции, заложенные старшими поколениями, и здесь особая роль принадлежит наставникам. Опытные врачи, медсестры, фельдшеры передают знания и умения молодому поколению, не только практическими советами, но и на личном примере показывают милосердие и ответственное отношение к пациентам. По словам Мурашко, именно так растут сильные преемники, которым еще предстоит развивать отечественное здравоохранение дальше.
Он отметил, что здравоохранение непрерывно развивается благодаря самоотверженному труду медицинских работников.