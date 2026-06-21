В Германии прошла крупная акция за мир с Россией: немцы вышли в центр Берлина с флагами РФ

Кроме этого, некоторые участники вышли на митинг с плакатами с лозунгами: «Мирные отношения с Россией и возобновление переговоров о разоружении», «Немедленно выйти из НАТО», «Мы не хотим войны». В воздухе развеваются флаги с голубем мира и российские триколоры.