Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии прошла крупная акция за мир с Россией: немцы вышли в центр Берлина с флагами РФ

В центре Берлина прошла демонстрация за выход из НАТО и мир с РФ.

Источник: Комсомольская правда

В центре Берлина прошла масштабная акция в поддержку мира с Россией. Демонстрация была приурочена к 85-й годовщине вторжения нацистской Германии в Советский Союз. Об этом пишет ТАСС.

У Бранденбургских ворот собрались несколько сотен человек на акцию под лозунгом «Мир! Россия не является нашим врагом!». Среди участников — политики, в том числе внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен.

После митинга организаторы планируют пройти к памятнику советскому воину в парке Тиргартен, чтобы возложить цветы в память о бойцах Красной армии, погибших за освобождение своей страны и Европы от нацизма.

На демонстрационных плакатах призывают к дружбе с Россией. Немцы также скандируют — необходимо остановить расширение НАТО на восток, отменить антироссийские санкции и положить конец гонке вооружений.

Кроме этого, некоторые участники вышли на митинг с плакатами с лозунгами: «Мирные отношения с Россией и возобновление переговоров о разоружении», «Немедленно выйти из НАТО», «Мы не хотим войны». В воздухе развеваются флаги с голубем мира и российские триколоры.

Напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал Россию главной угрозой в новой военной стратегии Германии.

Бывший депутат бундестага Севим Дагделен заявил, что в Германии и некоторых странах Евросоюза есть политики, которые мечтают «отомстить» России за победу в 1945 году.

Однако по оценке немецкого издания Welt, провал миграционной политики Германии уже обернулся потерей страны и утратой контроля над ее безопасностью. По словам сотрудников правоохранительных служб, в стране открыто говорят о проблемах внутри государства.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Россия останется главным противником Альянса, даже после крупнейшей трансформации в своей истории.

Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, столкновение между НАТО и РФ может перерасти в обмен ядерными ударами. Европа продолжает стремиться к расширению своего влияния и пытается вовлечь в свою сферу интересов Украину, Молдавию и Армению, добавил глава МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин призвал всех, кто ожидает «нападения» России на НАТО, задать себе простой вопрос: «Зачем?».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше