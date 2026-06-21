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Онищенко оценил риск распространения Эболы из-за футболистов ДР Конго на ЧМ-2026

Если спортсменов допустили до чемпионата, значит, они были на карантине, потому угрозы не представляют, заявил эпидемиолог.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Участие спортсменов из Демократической Республики Конго в чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, не приведет к распространению Эболы за пределами Африки. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Если они поехали, то они были на карантине, так что это никакой угрозы не представляет», — сказал Онищенко.

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая в ДРК и соседней Уганде. Ее эпицентр находится в провинции Итури. На текущий день по количеству смертей и числу заболевших она уступает лишь трем эпидемиям этого опасного заболевания, которые произошли в Африке за последние 50 лет. Количество лабораторно подтвержденных смертей от Эболы составляет 232, число инфицированных — 896.

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