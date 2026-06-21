В Хабаровском крае за сутки пожарные потушили 11 техногенных возгораний, четыре — в жилье

В Хабаровском крае за минувшие сутки сохранялась спокойная оперативная обстановка. Пожарные и спасательные подразделения реагировали на вызовы в штатном режиме. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, чрезвычайных ситуаций в регионе не произошло. Подразделения пожарной охраны выезжали на 11 техногенных пожаров, четыре из которых случились в жилом секторе. На всей территории края продолжает действовать особый противопожарный режим.
На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали трижды. На туристических маршрутах зарегистрировано девять групп общей численностью 134 человека, из которых 37 — дети. Все туристы находятся на связи, их маршруты согласованы.
Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит плюс 25−27 градусов.
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