Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае за сутки пожарные потушили 11 техногенных возгораний, четыре — в жилье

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки сохранялась спокойная оперативная обстановка. Пожарные и спасательные подразделения реагировали на вызовы в штатном режиме. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, чрезвычайных ситуаций в регионе не произошло. Подразделения пожарной охраны выезжали на 11 техногенных пожаров, четыре из которых случились в жилом секторе. На всей территории края продолжает действовать особый противопожарный режим.

На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали трижды. На туристических маршрутах зарегистрировано девять групп общей численностью 134 человека, из которых 37 — дети. Все туристы находятся на связи, их маршруты согласованы.

Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит плюс 25−27 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше