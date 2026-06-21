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Назван средний размер пенсии неработающих россиян

РИА Новости: средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян в мае 2026 года достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, 1 мая 2026 года средняя пенсия неработающих граждан составила 25 839 рублей. В аналогичный период 2025 года неработающие пенсионеры получали около 24 014 рублей.

Самая высокая пенсия неработающих граждан в мае 2026 года пришлась на Чукотский автономный округ — 44 069 рублей.