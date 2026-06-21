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Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

Иран прекратит энергопоставки на Ближнем Востоке, если Соединённые Штаты не будут выполнять обязательства, заявил советник Верховного лидера Мохаммад Мохбер.

Источник: Аргументы и факты

Иран прекратит энергопоставки на Ближнем Востоке, если Соединённые Штаты не будут выполнять обязательства, заявил советник Верховного лидера Мохаммад Мохбер.

Он уточнил, что речь идёт об обязательствах по меморандуму о взаимопонимании.

«Американцы лучше понимают язык экономики и издержек. Если соглашение останется только на бумаге, потоки энергетических поставок по Ближнему Востоку будут прекращены», — написал Мохбер на своей странице в соцсети X*.

По его словам, переговорщики не будут удовлетворены, пока США не обеспечат полное выполнение обязательств.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, военный вариант действий всегда «на столе», но администрация Соединённых Штатов предпочитает предоставить Ирану возможность для манёвра.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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