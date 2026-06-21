Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

Иран прекратит энергопоставки на Ближнем Востоке, если Соединённые Штаты не будут выполнять обязательства, заявил советник Верховного лидера Мохаммад Мохбер.
Он уточнил, что речь идёт об обязательствах по меморандуму о взаимопонимании.
«Американцы лучше понимают язык экономики и издержек. Если соглашение останется только на бумаге, потоки энергетических поставок по Ближнему Востоку будут прекращены», — написал Мохбер на своей странице в соцсети X*.
По его словам, переговорщики не будут удовлетворены, пока США не обеспечат полное выполнение обязательств.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, военный вариант действий всегда «на столе», но администрация Соединённых Штатов предпочитает предоставить Ирану возможность для манёвра.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.