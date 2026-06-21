Яркая атака и хаос в обороне. Веселый матч сборных Нидерландов и Швеции на ЧМ

В матче со шведами дубль Коди Гакпо никого не удивил — от него ждут голов на каждом турнире. А вот Брайан Бробби стал настоящей сенсацией: он оформил два мяча уже к 17-й минуте. Это в два раза больше, чем Бробби забил за сборную в предыдущих 13 матчах — единственный мяч до этого он провел в ворота боснийцев в Лиге наций. Также показательно, что два гола в игре с командой Швеции — это столько же, сколько Бробби забил за английский «Сандерленд» за последние четыре месяца, а всего за сезон в Английской премьер-лиге у него семь мячей, и изначально шансы на поездку на мундиаль были невысокими. Но Бробби сумел доказать свою ценность и вошел в историю: его второй гол в ворота шведов стал сотым для сборной Нидерландов на чемпионатах мира. Ранее лишь семь национальных команд доходили до этой отметки: сборные Бразилии, Германии, Аргентины, Италии, Франции, Англии и Испании.