Яркая атака и хаос в обороне. Веселый матч сборных Нидерландов и Швеции на ЧМ

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Нидерландская команда разгромила сборную Швеции со счетом 5:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. При этом игра получилась отнюдь не односторонней. О яркой атаке обеих команд и их проблемах в обороне — в материале ТАСС.
Сборная Нидерландов после досадно упущенной победы в матче с командой Японии (2:2) сполна отыгралась на шведах, устроив настоящий футбольный праздник. Вместе с тем игра получилась обоюдоострой и по зрелищности превзошла большинство матчей текущего мундиаля. Болельщики увидели множество опасных моментов и неожиданные повороты сюжета — все то, за что мы любим футбол.
Примечательно, что эта победа позволила команде Нидерландов побить рекорд чемпионатов мира по количеству матчей без поражений в игровое время подряд. Теперь беспроигрышная серия нидерландцев насчитывает 14 встреч. Они превзошли достижение сборной Бразилии, установленное в период с 1958 по 1966 год. Последнее поражение в игровое время команда Нидерландов потерпела в финале чемпионата мира 2010 года, когда уступила испанцам со счетом 0:1.
С тех пор она либо пропускала турниры, либо покидала соревнования после серий одиннадцатиметровых. Имея такую мощную атаку, сборная Нидерландов и на текущем турнире способна далеко пройти. Конечно, у команды есть и слабые места, но она может переиграть практически любого соперника. И матч со шведами стал тому ярким подтверждением.
Команда со звездной обороной блистает в атаке.
Сборная Нидерландов на этом мундиале выделяется не столько звездными атакующими футболистами, сколько топ-защитниками, такими, как Вирджил ван Дейк. Тем не менее команда ярко играет в атаке. Это особенно удивительно на фоне травмы ее главного креативщика — Хави Симонса, чье отсутствие могло серьезно ослабить атакующий потенциал. Однако на первый план вышли другие герои.
В матче со шведами дубль Коди Гакпо никого не удивил — от него ждут голов на каждом турнире. А вот Брайан Бробби стал настоящей сенсацией: он оформил два мяча уже к 17-й минуте. Это в два раза больше, чем Бробби забил за сборную в предыдущих 13 матчах — единственный мяч до этого он провел в ворота боснийцев в Лиге наций. Также показательно, что два гола в игре с командой Швеции — это столько же, сколько Бробби забил за английский «Сандерленд» за последние четыре месяца, а всего за сезон в Английской премьер-лиге у него семь мячей, и изначально шансы на поездку на мундиаль были невысокими. Но Бробби сумел доказать свою ценность и вошел в историю: его второй гол в ворота шведов стал сотым для сборной Нидерландов на чемпионатах мира. Ранее лишь семь национальных команд доходили до этой отметки: сборные Бразилии, Германии, Аргентины, Италии, Франции, Англии и Испании.
Третьим героем поединка стал Дензел Дюмфрис, который оформил две голевые передачи и показал, насколько важна его роль в атакующей игре команды, несмотря на позицию крайнего защитника. В предыдущем матче с японцами Дюмфрис действовал не на своей привычной позиции, что создавало трудности и ему самому, и всей команде. Однако Рональд Куман решил свернуть свои тактические эксперименты и вернулся к более проверенным сочетаниям. Стоит отдать должное тренеру нидерландской сборной и за грамотные замены: например, Крисенсио Саммервилл, выйдя на поле, набрал два очка по системе «гол+пас».
При этом в обороне нидерландцы действуют на турнире не слишком уверенно, и в матче со шведами вратарь Барт Вербрюгген неоднократно спасал команду от неприятностей. Вообще, реализация голевых моментов стала ключевым фактором, который и определил исход встречи. Сборная Нидерландов забила пять голов, нанеся всего 10 ударов по воротам, тогда как шведские футболисты, выполнив 16 выстрелов, сумели отличиться лишь однажды. Таким образом, итоговый счет не столько отражает ход игры, сколько демонстрирует уровень ее зрелищности.
Сборная Швеции — самая веселая команда турнира.
Футболисты сборной Швеции, несмотря на крупное поражение, укрепили статус самой яркой команды мундиаля. Ранее они разгромили сборную Туниса со счетом 5:1, а теперь сами оказались на месте тунисцев. При этом шведы могли забивать больше и создавали опасные моменты, но каждый раз на пути мяча вставал Вербрюгген.
Такой авантюрный стиль игры отчасти определяется схемой: главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер сделал ставку на дуэт нападающих в лице Виктора Дьёкереша и Александера Исака. Смелое решение, ведь в современном футболе мало кто одновременно выставляет двух форвардов в основной состав.
Тем не менее шведам предстоит серьезно поработать над игрой в обороне, чтобы риск себя оправдал. Показательно, что в матче со сборной Нидерландов они пропустили три практически идентичных гола — все они стали следствием прострелов с фланга в центр вратарской. Впереди у команды Швеции решающая встреча с дисциплинированной сборной Японии, которая, как и нидерландцы, не прощает провалов в обороне. Борьба за второе место в группе обещает быть напряженной, и шведам придется проявить максимум концентрации и самоотдачи.
Что касается сборной Нидерландов, то она практически гарантировала себе выход в плей-офф. Со своей разницей забитых и пропущенных мячей команда может позволить себе даже минимальное поражение в заключительном матче против коллектива из Туниса. Это дает сборной Нидерландов определенную свободу действий и возможность экспериментировать с составом и тактикой. Однако увлекаться не стоит.
Денис Бояров.