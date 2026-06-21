Бывший премьер Миллер: Украина должна вернуть Польше оружие и танки, а не ордена

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объяснил, почему лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Он подчеркнул, что глава страны несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее, а также «за то, чтобы говорить от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить».