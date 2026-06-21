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Бывший премьер Миллер: Украина должна вернуть Польше оружие и танки, а не ордена

Украинские власти вместо орденов должны вернуть Польше военную технику и все оружие, которое было поставлено в рамках поддержки Киева. Такое мнение в субботу, 20 июня, высказал бывший польский премьер-министр Лешек Миллер.

Украинские власти вместо орденов должны вернуть Польше военную технику и все оружие, которое было поставлено в рамках поддержки Киева. Такое мнение в субботу, 20 июня, высказал бывший польский премьер-министр Лешек Миллер.

— Раз уж они так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, — заявил он в эфире канала Polsat News, комментируя массовые демарши украинских политиков в отношении Польши.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский вместо возмущения тем, что орденом Белого Орла награждали в свое время российскую императрицу Екатерину II и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, мог просто отказаться от него.

— Ему следовало сказать: нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Однако он принял его и не был привередлив, — отметил Миллер.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объяснил, почему лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Он подчеркнул, что глава страны несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее, а также «за то, чтобы говорить от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить».

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