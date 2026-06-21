В ГД рассказали, когда страховую пенсию будут назначать автоматически

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Страховая пенсия по старости с 1 января 2027 года может назначаться автоматически, без заявления от гражданина, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Она рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости хотят назначать без заявления гражданина, и проект закона Минтруда РФ уже опубликован для общественного обсуждения.
«Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии», — сказала Стенякина.
Она напомнила, что сейчас, чтобы начать получать выплаты, нужно подать заявление: это можно сделать лично, через МФЦ или на портале «Госуслуги».
Депутат отметила, что вместо этого фонд сам примет решение о назначении пенсии за 30 дней до того, как человек достигнет нужного возраста, используя данные, уже имеющиеся в его системах, и в течение трех рабочих дней фонд уведомит будущего пенсионера о назначении выплат.
«На мой взгляд, предложение весьма полезное и, безусловно, избавит людей от лишней бюрократической волокиты», — добавила Стенякина.
По ее словам, новый порядок будет применяться при назначении пенсии по старости — как тем, кто выходит на пенсию в установленном возрасте (60 лет женщины и 65 лет мужчины), так и имеющим право на досрочный выход: многодетным матерям и родителям детей с инвалидностью.
«Исключение составляют граждане с периодами работы за границей — их пенсии потребуют подтверждения иностранного стажа, поэтому автоматическое назначение не будет применяться», — подчеркнула депутат.
Стенякина уточнила, что условие для автоматического назначения: не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов (индивидуального пенсионного коэффициента).