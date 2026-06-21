В ГД рассказали, когда страховую пенсию будут назначать автоматически

По ее словам, новый порядок будет применяться при назначении пенсии по старости — как тем, кто выходит на пенсию в установленном возрасте (60 лет женщины и 65 лет мужчины), так и имеющим право на досрочный выход: многодетным матерям и родителям детей с инвалидностью.