В Минпросвещения рассказали о помощи студентам-вожатым

«Минпросвещения России создает комфортные условия для работы вожатских кадров. Ведомство способствует организации досрочных экзаменационных сессий и утверждению индивидуальных учебных планов, чтобы желающие могли пройти первую летнюю смену в качестве вожатых», — сказал Кравцов.