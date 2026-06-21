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В Минпросвещения рассказали о помощи студентам-вожатым

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что для них утверждают индивидуальные учебные планы и организовывают досрочные экзаменационные сессии.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ создает комфортные условия для работы вожатских кадров, способствуя организации досрочных экзаменационных сессий и утверждению индивидуальных учебных планов, чтобы желающие могли пройти первую летнюю смену в качестве вожатых, сообщил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Минпросвещения России создает комфортные условия для работы вожатских кадров. Ведомство способствует организации досрочных экзаменационных сессий и утверждению индивидуальных учебных планов, чтобы желающие могли пройти первую летнюю смену в качестве вожатых», — сказал Кравцов.

Это дает возможность молодым специалистам получить практический опыт работы с детьми еще до окончания вуза, подчеркнули в министерстве.