Назван самый бюджетный летний суп

«Компания “Ашан Ритейл Россия” провела расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник: приготовление одной порции (250 мл) по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из четырех человек — в 108 рублей», — говорится в сообщении.