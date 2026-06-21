Назван самый бюджетный летний суп

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самый бюджетный суп этого лета — свекольник: приготовление одной порции (250 мл) по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из четырех человек — в 108 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики «Ашана».
«Компания “Ашан Ритейл Россия” провела расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник: приготовление одной порции (250 мл) по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из четырех человек — в 108 рублей», — говорится в сообщении.
Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи — 200 грамм обойдутся в 38 рублей.
На втором месте по стоимости расположилась классическая русская окрошка. Одна порция окрошки обойдется минимум в 49,5 рубля — это вариант с квасом. Если же заправлять суп кефиром и минеральной водой, цена составит 51,5 рубля. На семью из четырех человек — 198 рублей и 206 рублей соответственно. Самый дорогой ингридиент — вареная колбаса (40 рублей за 120 грамм).
Самым затратным вариантом оказался гаспачо — традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55,75 рубля, а для семьи из четырех человек — 223 рубля. Здесь основную часть стоимости занимают помидоры — 600 грамм обойдутся покупателям «Ашана» в 114 рублей.
Уточняется, что для расчета стоимости использовались рецептуры на 4 порции, включающие продукты собственных торговых марок сети.