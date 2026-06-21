Россиянам назвали главный способ защитить домашних животных от клещей за городом

Как пояснил Исайкин, энцефалит не угрожает животным, однако клещи стали переносчиками пироплазмоза, который может вызывать у них осложнения в виде поражения почек и центральной нервной системы. Заболевание нередко приводит к гибели при отсутствии лечения. Клещевые инфекции также включают анаплазмоз и лайм-боррелиоз, способные разрушать сердечно-сосудистую систему и суставы.