Axios: США хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты

Делегация Соединённых Штатов по итогам первого раунда переговоров намерена получить от Ирана приглашение для инспекторов Организации Объединённых Наций на ядерные объекты, сообщает Axios.
«США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что Соединённые Штаты готовы разморозить часть активов Ирана, в том числе шесть миллиардов долларов, размещённых в Катаре, на гуманитарные цели.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, военный вариант действий всегда «на столе», но администрация Соединённых Штатов предпочитает предоставить Ирану возможность для манёвра.