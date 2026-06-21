Жена Овечкина опубликовала фото с сыновьями из отпуска в Турции

Ранее Анастасия Шубская в интервью журналу PeopleTalk рассказала о совместной жизни с Александром Овечкиным. Она живет со спортсменом в Соединенных Штатах из-за контракта мужа, но на лето супруги вернулись в РФ. По ее словам, весь сезон они проведут в Москве, но слетают в Турцию на отдых.