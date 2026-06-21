Жена Овечкина опубликовала фото с сыновьями из отпуска в Турции

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в социальной сети фотографии с отдыха в Турции.
На новых снимках она позирует вместе с двумя сыновьями на фоне живописного побережья. Модель выбрала черное легкое платье с цветами.
На одном из фото Шубская обнимает младшего сына, а на другом позирует сразу с двумя наследниками. Фото она сопроводила трогательными подписями: «Моя любовь» и «И вторая».
Отметим, что старшему сыну звездной пары Сергею в августе будет восемь лет, а младшему Илье в мае исполнилось шесть. Оба мальчика занимаются хоккеем.
Ранее Анастасия Шубская в интервью журналу PeopleTalk рассказала о совместной жизни с Александром Овечкиным. Она живет со спортсменом в Соединенных Штатах из-за контракта мужа, но на лето супруги вернулись в РФ. По ее словам, весь сезон они проведут в Москве, но слетают в Турцию на отдых.
В ноябре Шубская рассказала, что перед матчем с «Сент-Луис Блюз», в ходе которого ее супруг забил 900-ю шайбу в своей карьере, она приготовила борщ для всей команды «Вашингтон Кэпиталз», за которую выступает Овечкин.