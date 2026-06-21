Дмитрий Демешин поздравил медиков Хабаровского края и назвал имена лучших врачей

Сегодня в России отмечают День медицинского работника. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к врачам, фельдшерам, медсёстрам и всем, кто посвятил жизнь спасению людей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В своём официальном канале глава региона напомнил, что в крае трудятся больше пяти тысяч врачей и свыше десяти тысяч фельдшеров, медицинских братьев и сестёр, фармацевтов и провизоров. Каждого из них он назвал героем, достойным отдельного рассказа, и упомянул нескольких поименно.
— Татьяна Литвинова, врач скорой помощи. О том, что лечить людей — это её призвание, знала с детства. Уже более 30 лет она мчится туда, где с человеком случилась беда, в любую погоду и в любое время. И считает это не работой, а судьбой, — написал Дмитрий Демешин.
Губернатор также отметил врача функциональной диагностики Наталью Гулевскую, которая более 40 лет помогает коллегам распознавать болезни. Её знают во всех отдалённых сёлах Николаевского района. Отдельных слов удостоился сосудистый хирург Николай Андреев — человек-легенда, внёсший огромный вклад в развитие хирургии на всём Дальнем Востоке. Сердечно-сосудистый хирург Михаил Маслов внедрил новые методы, сокращающие сроки восстановления пациентов, и написал более 20 научных работ. А заведующий отделением неотложной кардиологии Борис Щевцов инициировал открытие кардиореанимационной палаты, благодаря которой выросло число спасённых.
— Дорогие друзья! Спасибо за ваш труд — тяжёлый, изматывающий и невероятно ответственный. Низкий вам поклон за спасённые жизни. Сил, терпения и благодарных пациентов. С праздником! — обратился к медикам Дмитрий Демешин.
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