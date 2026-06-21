Дмитрий Демешин поздравил медиков Хабаровского края и назвал имена лучших врачей

— Татьяна Литвинова, врач скорой помощи. О том, что лечить людей — это её призвание, знала с детства. Уже более 30 лет она мчится туда, где с человеком случилась беда, в любую погоду и в любое время. И считает это не работой, а судьбой, — написал Дмитрий Демешин.