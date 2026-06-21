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Хабаровчанам объяснили, как правильно удалить клеща

Специалисты советуют по возможности всегда обращаться за помощью в травмпункт — но если клеща приходится удалять самостоятельно, важно действовать не спеша, без суеты и соблюдать ряд правил.

Жителям Хабаровского края напомнили, как безопасно удалить клеща и чего нельзя делать после укуса. Инструкцию опубликовало управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Специалисты советуют по возможности всегда обращаться за помощью в травмпункт. Но если клеща приходится удалять самостоятельно, важно действовать аккуратно и не торопиться: главная задача — извлечь его целиком, вместе с хоботком.

Лучше всего использовать пинцет с изогнутыми кончиками или специальный клещевёрт. Клеща нужно захватить как можно ближе к коже, у самого хоботка, после чего плавно потянуть вверх и одновременно осторожно вращать вокруг оси в удобную сторону. Обычно после одного-трёх оборотов паразит выходит полностью.

Есть и другой способ — с помощью прочной нити. Её завязывают узлом максимально близко к хоботку, затем концы разводят в стороны и медленно вытягивают клеща, слегка раскачивая его. Резких движений быть не должно: если дёрнуть, тело может оторваться, а хоботок останется в коже.

В Роспотребнадзоре отдельно предупредили, что клеща нельзя мазать маслом, бензином и другими жидкостями, прижигать, давить пальцами или ковырять ранку грязной иглой. Такие действия не помогают, а риск заражения могут повысить: задыхаясь, клещ способен отрыгнуть содержимое желудка в ранку.

После удаления место укуса нужно обработать йодом, спиртом или другим антисептиком, а руки тщательно вымыть с мылом. Если в коже остался хоботок, который выглядит как чёрная точка, его можно удалить стерильной иглой, как обычную занозу, предварительно обработав место присасывания спиртом.

Живого клеща по возможности стоит поместить в плотно закрывающуюся ёмкость и сдать в лабораторию для анализа на инфекции. Даже кратковременный укус не исключает риск заражения, поэтому при повышении температуры, сыпи, головной боли или ухудшении самочувствия нужно сразу обратиться к врачу.

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