Хабаровчанам объяснили, как правильно удалить клеща

Лучше всего использовать пинцет с изогнутыми кончиками или специальный клещевёрт. Клеща нужно захватить как можно ближе к коже, у самого хоботка, после чего плавно потянуть вверх и одновременно осторожно вращать вокруг оси в удобную сторону. Обычно после одного-трёх оборотов паразит выходит полностью.