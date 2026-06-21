Хабаровские зоозащитники снова бьют тревогу из-за медведицы в кафе

Отдельно горожане задаются вопросом, что делать с животным дальше, если нарушения всё-таки подтвердятся — хотя такой исход и маловероятен, учитывая результаты предыдущих проверочных мероприятий. Выпустить медведицу в дикую природу уже однозначно нельзя: после многих лет жизни рядом с людьми она, скорее всего, не сможет самостоятельно выжить.