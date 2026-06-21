Хабаровские зоозащитники снова бьют тревогу из-за медведицы в кафе

В Хабаровске зоозащитники снова обратили внимание на медведицу Машу, которая больше 20 лет живёт в клетке у придорожного кафе в Матвеевке. Призывы принять меры к владельцам заведения распространяются в местных соцсетях и городских чатах.
Авторы пересылаемой публикации считают, что условия содержания животного вызывают вопросы. По их словам, у медведицы упало зрение, а сама клетка, как утверждают активисты, не подходит для нормальной жизни крупного зверя.
В посте также говорится, что зимой медведица лежит на цементных плитах, а посетители якобы кидают ей банки со сгущёнкой, снимают происходящее на видео и смеются, пока животное пытается открыть угощение. Зоозащитники считают такую ситуацию признаком жестокого обращения с животным.
При этом официальные проверки, как отмечают СМИ, серьёзных нарушений ранее не выявляли. Часть посетителей кафе в отзывах тоже пишет, что условия содержания медведицы выглядят удовлетворительными.
Отдельно горожане задаются вопросом, что делать с животным дальше, если нарушения всё-таки подтвердятся — хотя такой исход и маловероятен, учитывая результаты предыдущих проверочных мероприятий. Выпустить медведицу в дикую природу уже однозначно нельзя: после многих лет жизни рядом с людьми она, скорее всего, не сможет самостоятельно выжить.